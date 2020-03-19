Во время чрезвычайной ситуации Latvenergo не будет отключать электроснабжение за просроченные платежи

С учетом создавшейся ситуации и ее влияния на клиентов госкомпания Latvenergo во время чрезвычайного положения не будет отключать электроснабжение за просроченные платежи клиентам Elektrum, сообщила пресс-секретарь Latvenergo Ивита Бидере.

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Latvenergo в условиях чрезвычайного положения в связи с распространением Covid-19 обеспечивает деятельность стратегически важных объектов - Даугавских ГЭС и ТЭЦ в Риге, отметила она.

Latvenergo подчеркивает, что в соответствии с правилами Кабинета министров и решениями Минэкономики как акционера компании постоянно оценивает влияние эпидемии Covid-19. В настоящее время распространение вируса не оказывает существенного влияния на деятельность предприятия и оказание его услуг.

Как уже сообщалось, в Латвии в связи с распространением коронавируса Covid-19 с 13 марта до 14 апреля объявлена чрезвычайная ситуация, введено множество ограничений для ограничения распространения вируса.