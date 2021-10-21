Во время ЧС контактные лица зараженных коронавирусом должны будут соблюдать карантин

Во время чрезвычайного положения контактные лица больных Covid-19 должны находиться на карантине, даже если они были вакцинированы, заявила журналистам руководитель отдела здоровья среды Министерства здравоохранения Яна Фелдмане.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее привитые контактные лица должны были в течение семи дней сдавать тест на Covid-19 в случае симптомов.

Фелдмане подчеркнула, что это относится к людям, которые непосредственно контактировали с зараженным человеком.

"Если в семье есть контактное лицо, например, ребенок, который контактировал с другим инфицированным человеком в образовательном учреждении, то, конечно, родителям не обязательно соблюдать карантин — только после контакта непосредственно с инфицированным человеком", — пояснила Фелдмане.

Контактное лицо по Covid-19 — это лицо, имевшее один или несколько из следующих контактов высокого риска: