Во время ЧС контактные лица зараженных коронавирусом должны будут соблюдать карантин

Во время чрезвычайного положения контактные лица больных Covid-19 должны находиться на карантине, даже если они были вакцинированы, заявила журналистам руководитель отдела здоровья среды Министерства здравоохранения Яна Фелдмане.
Ранее привитые контактные лица должны были в течение семи дней сдавать тест на Covid-19 в случае симптомов.
Фелдмане подчеркнула, что это относится к людям, которые непосредственно контактировали с зараженным человеком.
"Если в семье есть контактное лицо, например, ребенок, который контактировал с другим инфицированным человеком в образовательном учреждении, то, конечно, родителям не обязательно соблюдать карантин — только после контакта непосредственно с инфицированным человеком", — пояснила Фелдмане.
Контактное лицо по Covid-19 — это лицо, имевшее один или несколько из следующих контактов высокого риска:
- прямой контакт с человеком, инфицированным Covid-19, на расстоянии двух метров в течение более 15 минут в течение 24 часов (включая повторяющиеся контакты продолжительностью более 15 минут в общей сложности);
- физический контакт с человеком, инфицированным Covid-19 (например, рукопожатие);
- прямое соприкосновение с выделениями инфицированного "Covid-19" человека (например, кашель);
- пребывание в закрытой среде (например, дом, класс, конференц-зал или зал ожидания больницы) или езда на автомобиле с человеком, инфицированным Covid-19, более 15 минут в одном транспортном средстве.