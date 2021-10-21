Во время ЧС контактные лица зараженных коронавирусом должны будут соблюдать карантин
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Во время чрезвычайного положения контактные лица больных Covid-19 должны находиться на карантине, даже если они были вакцинированы, заявила журналистам руководитель отдела здоровья среды Министерства здравоохранения Яна Фелдмане.

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Ранее привитые контактные лица должны были в течение семи дней сдавать тест на Covid-19 в случае симптомов.

Фелдмане подчеркнула, что это относится к людям, которые непосредственно контактировали с зараженным человеком.

"Если в семье есть контактное лицо, например, ребенок, который контактировал с другим инфицированным человеком в образовательном учреждении, то, конечно, родителям не обязательно соблюдать карантин — только после контакта непосредственно с инфицированным человеком", — пояснила Фелдмане.

Контактное лицо по Covid-19 — это лицо, имевшее один или несколько из следующих контактов высокого риска:

  • прямой контакт с человеком, инфицированным Covid-19, на расстоянии двух метров в течение более 15 минут в течение 24 часов (включая повторяющиеся контакты продолжительностью более 15 минут в общей сложности);
  • физический контакт с человеком, инфицированным Covid-19 (например, рукопожатие);
  • прямое соприкосновение с выделениями инфицированного "Covid-19" человека (например, кашель);
  • пребывание в закрытой среде (например, дом, класс, конференц-зал или зал ожидания больницы) или езда на автомобиле с человеком, инфицированным Covid-19, более 15 минут в одном транспортном средстве.
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LETA

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LETA

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Коронавирус Латвия пандемия Covid-19
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