Во время ЧС латвийцы заметно чаще вызывают полицию на семейные конфликты

Во время чрезвычайной ситуации (ЧС) в Латвии на 37% выросло количество вызовов полиции на семейные конфликты, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В 2019 году за период с 13 марта до 23 апреля в полицию поступило 922 вызова на семейные конфликты или в среднем 22 вызова в день. В этом году за тот же период полиция зафиксировала 1454 вызовов на семейные конфликты или 35 вызовов в день.

При этом снизилось количество случаев, когда полиция забирает из семьи агрессивного супруга или партнера. В прошлом году за упомянутый период полиция приняла 94 таких решения, в этом году за время чрезвычайной ситуации - 60 решений.

Вечером 12 марта правительство объявило в Латвию чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавирусного заболевания Covid-19. Поначалу ЧС была объявлена до 14 апреля, а затем продлена до 12 мая.