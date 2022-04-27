Во время Covid-19 пациенты часто отправлялись из больниц сразу в центры социального ухода

Во время пандемии Covid-19 люди после лечения в стационарах быстро оказываются в центрах социального ухода, поэтому надо думать о долгосрочном обеспечении услуг таких пансионатов. Об этом агентству LETA член объединения руководителей социальных служб самоуправлений Латвии и руководитель социальной службы Резекненского края Силвия Странкали.

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По ее словам, хотя очередей за социальными услугами нет, все места в центрах социального ухода заполнены. При необходимости представители социальных служб могут предоставить место в срочном порядке, используя ресурсы других самоуправлений — их свободные места, пояснила Странкали.

Она признала, что до Covid-19 способность людей в возрасте к обслуживанию себя постепенно снижалась, состояние здоровья ухудшалось, что сначала приводило к необходимости обеспечивать уход на дому, а в худшем случае — к необходимости обеспечивать такой уход в пансионате. Однако во время пандемии пациенты не могли получить необходимые услуги здравоохранения, поскольку в первую очередь лечили инфицированных Covid-19 пациентов.

По словам Странкали, из-за Covid-19 не было перехода от первого уровня оказания ухода до третьего. Это означает, что люди попадали в больницы и уже из больниц центры социального ухода получали информацию о том, что пациент нуждается в круглосуточном уходе и наблюдении. Поэтому необходимо было изыскивать возможность долгосрочного социального ухода, пояснила Странкали.