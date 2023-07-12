Во время фестиваля Positivus на Луцавсале будет ограничено движение

14 и 15 июля в Риге на острове Луцавсала будет проходить фестиваль Positivus. Уже со среды, 12 июля, на Луцавсале введут ограничения движения, а арендаторы местных огородов будут проезжать по пропускам.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 17:00 четверга, 13 июля, и до 3:00 воскресенья, 16 июля, будет закрыто движение по улицам Луцавсалас и Лайву за стоянкой возле торгового центра K Senukai. Также в это время будет закрыт проезд к огородам напротив этой стоянки.

С 9:00 12 июля и до 17:00 будет закрыт проезд транспорта к лодочной пристани на Луцавсале, в этот период будет также запрещена остановка и парковка на общественной автостоянке Луцавсалы.

С 17:00 13 июля и до 3:30 16 июля будет запрещена остановка и стоянка на улице Луцавсалас от кругового перекрестка на улице Мукусалас до улицы Лайвас.

Полиция будет регулировать и при необходимости может ограничить или закрыть движение транспорта (кроме ответственного) и на других улицах поблизости от места проведения мероприятия, в том числе на Островном мосту.

Арендаторы огородов на Луцавсале могут приезжать на свои участки с пропуском. Его можно получить в Центре жителей окрестностей Риги на улице Эдуарда Смильгя, 46. В случае возникновения вопросов по пропускам можно звонить по телефону 26157691.