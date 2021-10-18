Во время каникул школьники также будут сдавать тесты на Covid-19
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С учетом высокой заболеваемости Covid-19 во время школьных каникул с 18 по 24 октября тестирование учащихся 1-12-х классов на Covid-19 в рамках планового скрининга будет проводиться лабораториями в соответствии с действующими графиками, сообщили в Министерстве образования и науки.

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Тесты сдают школьники и сотрудники образовательных учреждений, у которых нет сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, участвующие в формальном образовании, обучении по интересам, занятиях спортом, внеклассной и неформальной образовательной деятельности.

Тесты также можно сдать в отделениях лабораторий в субботу, 23 октября, и в воскресенье, 24 октября, по предварительной записи по телефону. Кроме того, провести экспресс-тест на антиген могут медсестра или врач учебного заведения.

После каникул 25 октября возобновить очную учебу смогут только учащиеся и сотрудники с отрицательным результатом тестирования.

Особо строгому контролю подлежат лица, прибывающие из-за границы. Не вакцинированные и не переболевшие лица, прибывшие из стран красной и желтой зон, обязаны уйти на самоизоляцию на десять дней. Школьники до 12 лет в течение этих 10 дней не могут посещать школу.

Министерство образования и науки призывает родителей и школьников тщательно взвесить необходимость экскурсий или путешествий на каникулах.

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LETA

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LETA

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Коронавирус пандемия Covid-19 Школьники
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