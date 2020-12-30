Во время комендантского часа будет курсировать общественный транспорт

Во время комендантского часа общественный транспорт будет курсировать, подтвердили в бюро министра сообщения Талиса Линкайтса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как Линкайтс написал в Twitter, общественный транспорт в Латвии курсирует и во время чрезвычайного положения, чтобы обеспечить возможности добраться на работу, с работы, на автобус, в аэропорт и т.д.

Как сообщалось, правительство во вторник концептуально договорилось о том, что на Новый год и православное Рождество могут быть введены ограничения на передвижение людей и комендантский час.

Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.