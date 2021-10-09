Во время пандемии эмоционально лучше всего себя чувствуют физически активные люди

С момента вступления в силу ограничений Covid-19 у 60% населения Латвии ухудшилось эмоциональное самочувствие, они чаще испытывают такие эмоции, как раздражительность, подавленность и тревогу. Лучше всего себя чувствуют люди, которые ежедневно достаточно физически активны, свидетельствует последнее исследование "Индекс здоровья Mana Aptieka и Apotheka".

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Из тех, кто регулярно занимался физической активностью, 48% указали, что их эмоциональное самочувствие не изменилось, в то время как среди тех, кто в целом ежедневно занимается слишком мало физической активностью, только треть (28%) не наблюдали изменений в эмоциональном самочувствии, а у 67% — оно немного или даже существенно ухудшилось.

Исследование также отмечает, что эмоциональное самочувствие ухудшилось чаще у женщин (63%), чем у мужчин (57%). Этому есть несколько объяснений: во-первых, женщины реже, чем мужчины, занимаются регулярной физической активностью, 31% и 39%, соответственно, также женщины склонны чувствовать гиперответственность во всех сферах жизни, а также они чаще выражают свои чувства, в то время как мужчины испытывают те же эмоции, но обнажают и проявляют их реже.

В свою очередь, в вопросе о чувствах людей за последние семь дней большинство утверждают, что они чувствовали в основном радость (89%), но достаточно часто и обеспокоенность (76%), подавленными (56%) и раздражительность (52%). Больше всего радость испытывали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и люди с высшим образованием, тогда как негативные эмоции больше испытывали люди в возрасте от 45 до 54 лет и пожилые люди, а также люди с основным образованием и низкими доходами.

"Во время пандемии, сталкиваясь со множеством проблем, неуверенностью в будущем и постоянной адаптацией к новым ограничениям, трудно испытывать только радость, поэтому вполне нормально, что в это время мы также переживаем и негативные эмоции. Однако самое главное — сохранять бодрость и спрашивать себя, почему я чувствую то, что я чувствую, чтобы иметь возможность уловить эмоции, задержавшиеся надолго или переживаемые без очевидного основания", — говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолыня.

"К сожалению, большая часть людей, испытывая неприятные эмоции, вместо того, чтобы позволить их себе пережить или найти ответы на вопрос, что вызвало конкретное чувство, начинают искать компенсацию. Чаще всего выбираемые компенсирующие механизмы пагубно влияют как на физическое, так и на эмоциональное здоровье, например чрезмерное употребление сладостей, алкоголя, отказ от занятий спортом и тому подобное. С другой стороны, если человек регулярно испытывает напряжение или сильный страх и проблема не решается, существует большая вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, может произойти сбой эндокринной системы, могут возникнуть различные дерматологические проблемы, а также некоторые их этих дремавших до сих пор аутоиммунных проблем могут активизироваться", — отмечает врач-психотерапевт Артурс Миксонс.

Как показывает исследование, эмоционально лучше всего чувствуют себя те люди, которые ежедневно достаточно много занимаются физической активностью, которая является одним из лучших лекарств от негативных эмоций и стресса. Более того, во время занятий спортом в мозге выделяется гормон счастья эндорфин, который позволяет человеку чувствовать себя не только счастливее, но и увеличивает энергию — чем больше двигаться, тем больше можно сделать.

"Физическая активность зачастую воспринимается как обязанность или даже бремя, но давайте воспринимать ее как вид отдыха или проведения досуга, который помогает расслабиться, улучшает настроение и снижает стресс. Кроме того, в настоящее время существует так много возможностей, чтобы двигаться, что каждый может найти занятие по душе и в радость — в одиночку, в паре или в команде. Конечно, новичкам может быть сложнее сразу же воспринимать спорт как отдых, однако со временем, когда организм привыкнет к нагрузкам, улучшится как физическое, так и эмоциональное здоровье, спорт действительно может стать приятной и неотъемлемой частью жизни", — добавляет Озолыня.