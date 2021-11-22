Во время пандемии многим семьям сложнее оплачивать счета — а у богатых растут накопления

Сложности при оплате услуг первой необходимости во время пандемии Covid-19 испытывают 36% домохозяйств. При этом в связи с ограничениями накопления домохозяйств увеличились на 1 миллиард евро, и общий объем накоплений достиг 9 миллиардов евро, пишет портал lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Трудности при оплате счетов и покупке продуктов почти каждый месяц испытывает почти треть домохозяйств. Из-за пандемии доходы некоторых семей снизились, а сбережений не было, рассказала эксперт финансового института Swedbank Эвия Кропа.

Чаще всего со сложностями сталкиваются жители с низким уровнем дохода и без накоплений – это домохозяйства из одного человека, семьи со взрослыми детьми, где зарабатывает только один человек, и сениоры. В этом году молодежь также стала чаще сталкиваться с финансовыми трудностями — молодые люди зачастую работают в сфере гостеприимства, в кафе или ресторанах, объяснила эксперт.

12% опрошенных сообщили, что не планируют семейный бюджет, 86% планируют его очень приблизительно. Эксперт Кропа сообщает, что роль планирования бюджета увеличивается, когда сокращаются доходы.

Из-за того, что во время пандемии многие жители перешли на удаленную работу, меньше передвигались и больше времени проводили дома, а магазины и рестораны были закрыты, у жителей появились дополнительные накопления. Хотя 90% накоплений принадлежит наиболее состоятельной части населения, признал экономист Латвийского банка. В основном накопления делают те люди, чей доход в месяц превышает 750 евро на одного члена семьи.

Важны не только сами накопления, но и то, как они хранятся, напоминает профессор Факультета Экономики и управления Латвийского Университета Янис Приеде. "За границей сбережения жителей чаще вложены в различные финансовые инструменты, например, в акции, и таким образом участвуют в экономике страны. В Латвии жители держат накопления в депозитах — или вообще наличными. Это не приносит никакой пользы экономике", — объясняет Приеде.