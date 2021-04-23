Во время пандемии Служба финансовой разведки стала чаще бороться с мошенничеством в виртуальной среде

Мошенничество в виртуальной среде во время пандемии достигло таких масштабов, что Служба финансовой разведки пересмотрела приоритетные направления работы и решила вложить больше ресурсов в борьбе с попытками выманить меньшие суммы, сообщила в эфире LTV глава службы Илзе Знотиня.

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Знотиня напомнила, что людям не стоит верить обещаниям большого заработка в Интернете и отдавать свои накопления. Мошенничество происходит очень быстро, им занимаются группировки организованной преступности. Подобные преступления достигли несоразмерно больших масштабов, люди лишились миллионов евро, указала глава службы.

По её словам, до сих пор служба занималась в основном крупными преступлениями, однако с ростом мошенничества в виртуальной среде, служба решила пересмотреть свои приоритеты. Служба финансовой разведки теперь помогает и в случаях более мелкого мошенничества.

Ранее Знотиня в интервью LETA рассказала, что мошенники используют самые разные методы - подделки, выманивание платы, сбор средств для фиктивной благотворительности, прикидываются чиновниками или работниками предприятий, крадут идентичность, предлагают вкладывать деньги в сомнительные финансовые операции. Глава службы считает, что рост виртуального мошенничества является угрозой для национальной безопасности.