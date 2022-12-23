Во время праздников полиция будет проверять водителей на употребление алкоголя

В предстоящие праздничные дни полиция будет осуществлять особо тщательный контроль за дорожным движением, следя за тем, чтобы водители не садились за руль в нетрезвом состоянии, а также проверять ремни безопасности и безопасность перевозки самых маленьких пассажиров, сообщили в Государственной полиции.

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Полиция призывает население в предстоящие праздники проявлять бдительность и ответственность и стараться не допускать ситуаций, когда кто-либо из знакомых пытается сесть за руль транспортного средства нетрезвым. В этом году с начала года по 22 декабря полиция задержала более 3600 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция напоминает, что 25 ноября вступили в силу поправки в уголовный закон, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, если концентрация алкоголя, обнаруженная в выдыхаемом воздухе или анализе крови водителя или обучающего, превышает 1,5 промилле.

Уголовная ответственность также предусмотрена за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством под действием наркотиков, психотропных, токсических или иных опьяняющих веществ.

Сегодня на большей части страны еще продолжается оттепель, но синоптики прогнозируют, что в праздничные дни может похолодать, поэтому полицейские просят водителей выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям и дорожному покрытию, а также избегать стремительных и безрассудных маневров.