Во время режима ЧС будет возможность дольше получать родительское пособие

Сегодня вступили в силу поправки к закону о страховании материнства и болезни, которые предусматривают продолжение выплаты родительского пособия тем людям, для которых срок выплаты пособия закончится во время действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

Поправки предусматривают, что, если ребенок, за которого родитель получает пособие, во время чрезвычайного положения достигает возраста прекращения выплаты пособия, родитель продолжает получать пособие до конца ЧС и еще один месяц после этого.

Эти поправки касаются лиц, для которых период выплаты родительского пособия (до достижения ребенком возраста года или полутора лет) закончится во время действия режима ЧС и которые из-за сложившейся ситуации не смогут вернуться на работу или получать доходы от хозяйственной деятельности.

Эти лица смогут подать заявку на продление выплаты пособия после достижения ребенком возраста года или полутора лет. Продленное пособие будет выплачиваться за период с 12 марта 2020 года до момента, когда родитель начнет получать доходы как работник или самозанятое лицо, до не дольше, чем до окончания режима ЧС.

За этот период родительское пособие будет предоставляться в предыдущем объеме, но не более 700 евро в месяц. Государство не продолжит выплачивать пособие, если лицо будет вести хозяйственную деятельность и получать доходы или ему будет предоставлено пособие за простой. За вышеупомянутых лиц не будут вноситься обязательные взносы социального страхования.