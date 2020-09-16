Во время Рижского веломарафона Toyota будет существенно ограничено движение

В связи с проведением Рижского веломарафона Toyota на выходных во многих местах города будет ограничено движение, в том числе будет перекрыто движение на набережной 11 ноября, сообщает Рижская дума.

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С 17:00 19 сентября до 20:00 20 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на набережной 11 ноября, на участке от Каменного моста до Вантового моста, на прилегающей к набережной 11 ноября параллельной улице со стороны Старой Риги (между Бискапа гате и Полю гате) и на улице Цитаделес — на участке от улицы Торня до площади Пилс.

С 17:00 19 сентября до 20:00 20 сентября также будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на Баласта дамбис, а с 17:00 19 сентября до 17:00 20 сентября — на улице Кугю (со стороны Даугавы).

20 сентября с 10:30 до 17:00 будет перекрыто движение транспортных средств на набережной генерала Радзиньша и улице Краста, по направлению и на участке от Каменного моста до Южного моста. С 11:00 до 17:00 движение будет перекрыто на Южном мосту, по направлению в сторону Пардаугавы от въезда с улицы Краста до улицы Баускас (по левой полосе будет обеспечено движение общественного транспорта). В свою очередь с 10:00 до 17:00 движение будет перекрыто на улице Баускас, от круга Южного моста до улицы Мукусалас, от улицы Баускас до Каменного моста, на ротационном круге на улице Мукусалас под Островным мостом, в тоннеле Каменного моста, на улице Кугю, улице Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис, на Вантовом мосту (по левой полосе будет обеспечено движение общественного транспорта).

Во время веломарафона — с 9:00 до 17:00 20 сентября — будет запрещено движение велорикш, электромобилей, конных упряжек по набережной 11 ноября.

20 сентября с 11:00 до 13:00 пройдет заезд Спортивной дистанции веломарафона (четыре круга) по маршруту: набережная 11 ноября — набережная генерала Радзиньша — улица Краста — Южный мост — улица Баускас — улица Мукусалас — ротационный круг улицы Мукусалас — улица Мукусалас — тоннель Каменного моста — улица Кугю — улица Триядибас — Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост — площадь Пилс — улица Муйтас — набережная 11 ноября (финиш).

С 13:30 до 15:15 будет проходить Народный заезд веломарафона (два круга) по маршруту: набережная 11 ноября — набережная генерала Радзиньша — улица Краста — Южный мост — улица Баускас — улица Мукусалас — ротационный круг улицы Мукусалас — улица Мукусалас — тоннель Каменного моста — улица Кугю — улица Триядибас — Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост — площадь Пилс — улица Муйтас — набережная 11 ноября (финиш).

С 15:30 до 17:00 будет пройдет Семейный заезд веломарафона (один круг) по маршруту: набережная 11 ноября — набережная генерала Радзиньша — улица Краста — Южный мост — улица Баускас — улица Мукусалас — ротационный круг улицы Мукусалас — улица Мукусалас — тоннель Каменного моста — улица Кугю — улица Триядибас — Ранькя дамбис — Баласта дамбис — Вантовый мост — площадь Пилс — улица Муйтас — набережная 11 ноября (финиш).