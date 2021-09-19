Во время веломарафона в Риге планируются изменения в движении общественного транспорта

Сегодня во время веломарафона "Toyota Riga Cycling" в столице планируются изменения в движении общественного транспорта, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального предприятия "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

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Изменения запланированы с 10:30 до 17:00.

Во время марафона также будут закрыты отдельные остановки на улицах Улманя гатве, Мукусалас, Краста, Баускас и Островном мосту.

Пассажиры с месячными проездными билетами на измененные маршруты троллейбусов или автобусов могут использовать их на других маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев без регистрации поездки.

Изменения коснутся 10-го, 12-го, 23-го и 26-го автобусных маршрутов, которые будут курсировать в обход улиц, по которым пройдет веломарафона.

Автобусы 13-го, 37-го, 41-го и 53-го маршрутов будут курсировать из Пардаугавы до центра города по Вантовому мосту без въезда на Кипсалу. Остановка "Кипсала" перенесена на главную дорогу.

Автобусы 57-го маршрута во время веломарафона не будут останавливаться на остановке "Кипсала" в направлении центра.

Изменения коснутся также 4-го, 5-го, 9-го, 12-го, 19-го и 27-го троллейбусных маршрутов.

Также изменения будут на 14-м, 17-м, 18-м, 19-м и 23-м троллейбусные маршрутах на пути ко 2-му троллейбусному парку.