Во время визита в США Мурниеце актуализировала вопрос размещения систем ПВО в Латвии

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце (Национальное объединение) во время своего визита в США обратилась к официальным лицам этой страны с вопросом о возможности размещения в Латвии систем противовоздушной обороны. Это подтвердила агентству LETA советник министра Кристине Клявениеце.

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На этой неделе министр встретилась с председателем Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Майком Роджерсом и представителем комитета Элиз Слоткин, председателем Комитета по разведке Палаты представителей США Майклом Тернером. а также Чак Грассли, сопредседатель Балтийской группы поддержки Сената США.

Ротационная модель обороны воздушного пространства НАТО предусматривает ротационное присутствие подразделений противовоздушной и противоракетной обороны и авиации в первую очередь на восточном фланге НАТО, включая страны Балтии. По словам советника Мурниеце, введение модели ротационного присутствия будет способствовать совместимости союзных сил и укреплению потенциала сдерживания НАТО.

Его введут в дополнение к воздушному патрулированию, которое в настоящее время осуществляется в воздушном пространстве Балтии.

Принимая во внимание вышеизложенное, министр высказал предложение на переговорах с США оценить размещение систем противовоздушной обороны в Латвии.

Уже сообщалось, что в конце прошлого года Конгресс США утвердил выделение 225 миллионов долларов США на финансирование развития военного потенциала всех трех стран Балтии на 2023 год.

США также утвердили планы усиления военного присутствия в странах Балтии, которые предусматривают, что американские солдаты и подразделения военной техники будут находиться в Латвии на ротационной основе без перерывов. Планируется, что в Латвии в ближайшие несколько лет США обеспечат присутствие подразделений на ротационной основе как на военных базах в Адажи, так и на военных базах в Лиелварде. Это внесет значительный вклад в сдерживание и оборону, а также улучшит взаимную совместимость между латвийскими и американскими вооруженными силами.