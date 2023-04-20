Во время забастовки учителей в Риге будут закрыты 38 учебных заведений

О своем участии в организованной Латвийским профсоюзом работников образования и науки забастовке заявили примерно 4200 работников из 164 образовательных учреждений Риги. Учитывая, что число заявленных участников в столичных школах и детсадах отличается, с 24 апреля учебный процесс каждое учебное заведение организует по своему графику, о чем проинформирует родителей.

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"Должная оплата труда, сбалансированная нагрузка, методическая поддержка в процессе введения стандартов, приведение в порядок сети школ, повышение престижа школ - это комплексная система для обеспечения доступности и качества образования. Проблему нельзя решить, занимаясь лишь поиском виноватых. Жаль, что мы дошли до очередной забастовки, но мы должны продолжать говорить, должны услышать друг друга. Рижское самоуправление продолжит искать решения для привлечения педагогов и модернизации учебной среды", - подчеркнула председатель Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лайма Гейкина.

Во время забастовки учителей в Риге будет закрыто 38 учебных заведений (28 детских садов и 10 школ), два из них будут участвовать один день - 24 апреля. В свою очередь, 62 дошкольных образовательных учреждения и 64 школы будут работать частично. В забастовке не принимают участие 75 детсадов и 21 школа.

В забастовке планируют принять участие 1267 работника дошкольных образовательных заведений и 2412 учителей, 395 помощников педагогов и 121 технический работник.

Учитывая количество работников, которые планируют принять участие в забастовке, руководитель каждой школы и дошкольного образовательного учреждения принял решение о том, каким образом в это время будет организована работа. Руководители учебных заведений подготовили информационные письма для родителей, где сообщили о том, каким образом будет организован учебный процесс, когда и сколько учителей от их школы или детсада будут бастовать, а также оставили контактные данные ответственных лиц. Информирование происходит через e-klase, на домашней странице учебного заведения, в профиле Facebook и используя другие каналы связи.

В Рижской думе напоминают, что принять участие в забастовке имеет право любой работник учебного заведения и просят с пониманием отнестись к изменениям в учебном процессе.

Как сообщалось, правление Латвийского профсоюза работников образования и науки приняло решение провести 24 апреля акцию протеста. Планируется, что в понедельник, 24 апреля, участники протеста начнут шествие от Дома профсоюзов в Риге на улице Бруниниеку, остановятся у зданий правительства, Министерства образования и науки, Сейма и закончат акцию митингом на Домской площади.

Во вторник, 18 апреля, Кабинет министров одобрил проект распоряжения "О графике повышения самой низкой ставки заработной платы педагогов в период с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2025 года". Правительство включило этот вопрос в повестку дня под угрозой проведения в понедельник, 24 апреля, забастовки педагогов. Законодательную силу это решение обретет только в пятницу, 21 апреля, когда правительство утвердит соответствующие правила.