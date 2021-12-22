Во вторник 72% вакцин от Covid-19 были бустером

Из вакцин всех вакцин от Covid-19, сделанных во вторник, 72% были использованы для бустерной вакцинации. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здоровья.

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Во вторник прививку от Covid-19 сделали 9849 человек. На этой неделе темп вакцинации схож с темпом на прошлой неделе – тогда в день в среднем использовалось 9857 доз вакцины от Covid-19.

На данный момент хотя бы первую дозу вакцины или вакцину Johnson & Johnson получили 69,28% жителей Латвии.

Полностью завершили процесс вакцинации 66,3% жителей, из них 16,64% жителей сделали бустерную вакцину – это 207 679 человек или более, чем 11% всех жителей Латвии.