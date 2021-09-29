Во вторник число новых случаев Covid-19 превысило тысячу, умерли шесть пациентов
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Во вторник, 28 сентября, в Латвии выявлено 1203 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти шести пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие пациенты входили в возрастные группы: 60-69 лет (два человека) 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (два человека), 90-99 лет (один человек).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 427,4 до 454,1 случая на 100 000 жителей.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден "Covid-19", 985 непривитых или не завершивших курс вакцинации и 218 привитых.

Вчера в Латвии сделано 28 400 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,2%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 157 083 человек, 2706 заразившихся коронавирусом скончались.

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