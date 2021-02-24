Во вторник число привитых впервые превысило 2100
Foto: LETA

Число привитых за минувшие сутки впервые достигло 2116 человек, сообщает Национальная служба здоровья (НСЗ).

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Это приблизительное количество, потому что иногда данные в статистике НСЗ появляются с опозданием — некоторые медики вводят информацию в систему Е-здоровья не сразу. Например, к утру среду число вакцинированных в понедельник выросло на 127 — утром во вторник сообщалось о 1534, сейчас известно о 1661. Так или иначе, число привитых во вторник уже превысило 2100 впервые за все время.

Большая часть получила первую дозу вакцину, 31 человек завершил вакцинацию и получил вторую.

За последнюю неделю первую или вторую дозу вакцины получили 10 204 человек — это 1458 человек в день в среднем, что соответствуют заявленному плану министра здравоохранения Даниэля Павлютса вакцинировать не меньше 1000 человек, но пока достигает заявленной цели добиться вакцинации 2000 человек в сутки.

Среди привитых во вторник было 274 клиента центров социального ухода, 1124 пенсионера старше 60 лет, 96 человек из других групп риска, 192 медика, 146 других работника медучреждений и 177 работников центра социального ухода. Также вакцину получил некий мужчина 27 лет, который не соответствует ни одной из категорий и в данных НСЗ фигурирует как "другой житель" (cits iedzīvotājs). 15 человек получили прививку в связи с эпидемиологической индикацией — вспышкой или эпидемией. Среди них два работника образования, один человек, который постоянно контактирует с людьми из группы риска и три работника учреждений, внесенных в списки приоритетных, в возрасте от 19 до 24 лет. Один 67-летний мужчина получил прививку "согласно собственному желанию", еще одна женщина 77 лет — "согласно календарю вакцинации".

Из привитых во вторник 1877 человек получили вакцину AstraZeneca, 211 — Moderna, 28 — Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Всего с начала вакцинации прививку получили 32 990 человек, 16 844 уже получили обе дозы.

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