Во вторник небо затянет облаками, осадки не ожидаются
Foto: DELFI

2 ноября на большей части территории страны станет облачно, но существенные осадки не ожидаются прогнозируют синоптики.

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Ночью и с утра местами в восточной части страны будет туман. Будет дуть южный, юго-восточный ветер — от слабого до умеренного. Температура воздуха понизится до -1..+5 градусов.

Днем порывы юго-восточного ветра могут достигать 8-13 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +6..+11 градусов.

В Риге во вторник осадки не ожидается, но будет облачно. Будет дуть ветер с юго-востока. Ночью температура воздуха упадет до +4 градусов, днем повысится до +10 градусов.

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LETA

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LETA
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