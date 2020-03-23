Во вторник ожидается небольшое потепление и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Осадков не предвидится, будет переменная облачность и слабый ветер. Температура воздуха ночью снизится до -4..-9 градусов, местами на побережье не опустится ниже -1 градуса.

Днем будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха в тени составит +3..+8 градусов.

В Риге во вторник ожидается небольшое количество облаков, без осадков. Температура воздуха ночью понизится до -2 градусов, в пригороде ожидается мороз до — 6 градусов, будет дуть слабый ветер. Днем температура воздуха составит до +6 градусов, ожидается слабый ли умеренный юго-западный ветер.