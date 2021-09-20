Во вторник правительство примет концептуальное решение о мерах по ограничению Covid-19

На заседании во вторник, 22 сентября, Кабинет министров концептуально примет решение о "ковидных" ограничениях. Об этом стало известно вечером в понедельник, после собрания коалиционных партий, традиционно предваряющего правительственне заседание.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сказал, что на заседании правительства планируется заслушать экспертов по необходимым мерам безопасности, режиму тестирования и обязательной вакцинации для определенных профессий. Премьер подчеркнул, что эти шаги призваны не тормозить экономическое развитие.

Отвечая на вопрос о том, каковы конкретно могут быть возможные ограничения, депутат Сейма Юрис Пуце (AP!) заявил, что такие вопросы не решаются в коалиции по политическим соображениям, и необходимо дождаться заключения экспертов. По словам политика, Министерство здравоохранения представит доклад по этой теме на открытом заседании правительства, где можно будет услышать аргументы и мнения экспертов.