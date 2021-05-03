Во вторник привиться от Covid-19 можно в 13 Центрах вакцинации - только по предварительной записи
Foto: LETA

4 мая вакцинация в Латвии пройдет в 13 Центрах. Прививку можно получить только по предварительной заявке, которая оформляется на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, сообщил Минздрав.

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В Риге прививку можно сделать в ATTA Centrs, на Центральном рынке, в Доме конгрессов и на Кипсале. Массовая вакцинация также пройдет в Цесисе, Резекне, Елгаве, Лиепае, Юрмале, Тукумсе, Алуксне и Даугавпилсе. Во втором по величине городе Латвии работают два Центра вакцинации — Дворец культуры и гимназия на улице Парадес 7.

Жителей призывают являться на место не раньше, чем за 10-15 минут до своей записи. Внутрь их будут пускать не больше, чем за 5 минут до указанного в заявке времени.

Без предварительной записи с 9 до 10 утра на вакцинацию могут прийти только пожилые люди.

C понедельника на сайте manavakcina.lv любой житель Латвии в возрасте старше 18 лет может выбрать удобные место и время вакцинации от Covid-19. По сведениям Минздрава, в настоящее время доступно более 20 тысяч записей по всей Латвии. Технические сбои на сайте, возникшие с утра, были устранены.

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