Во вторник прививки против Covid-19 сделали 848 человек

За прошедшие сутки первую дозу вакцины от Covid-19 получили 30 человек, вторую - 818, в целом прививки сделали 848 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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С начала вакцинации в конце декабря первую дозу вакцины против Covid-19 получили 16 915 человек, обе - 3622 человека.

Из вакцинированных вчера 639 являются медиками, 209 - другими работниками медицинских учреждений.

До понедельника для вакцинации были израсходованы 18 511 доз вакцины производства "BioNTech" и "Pfizer" и 1172 дозы вакцины "Moderna".

Как сообщалось, 18 января начался второй этап вакцинации, когда вторую прививку получают медики, привитые первой дозой в конце прошлого года.