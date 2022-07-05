Во вторник солнце будет чередоваться с облаками и немного усилится ветер

Во вторник солнце в Латвии лишь временами будет скрываться за облаками, значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Западный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду, в Курземе достигнет 15 метров в секунду.

Воздух прогреется до +20…+25 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. При умеренном западном ветре температура воздуха повысится до +24 градусов.

Температура воды в большинстве крупнейших рек и озер составляет +20…+25 градусов, в море — от +13 градусов в Мерсрагсе до +23 градусов в Салацгриве, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В восточной части страны действует желтое предупреждение об участках повышенной пожароопасности в лесах.