Во вторник солнце будет чередоваться с облаками и немного усилится ветер
Foto: Pubicitātes attēls

Во вторник солнце в Латвии лишь временами будет скрываться за облаками, значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

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Западный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду, в Курземе достигнет 15 метров в секунду.

Воздух прогреется до +20…+25 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. При умеренном западном ветре температура воздуха повысится до +24 градусов.

Температура воды в большинстве крупнейших рек и озер составляет +20…+25 градусов, в море — от +13 градусов в Мерсрагсе до +23 градусов в Салацгриве, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В восточной части страны действует желтое предупреждение об участках повышенной пожароопасности в лесах.

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