Во вторник существенных осадков не ожидается; из-за обледенения осложнены условия движения на дорогах

Во вторник местами ожидается снег, а местами будет солнечно, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Температура воздуха днем от -9 до -4, в Латгале прохладнее — до -11 градусов.

Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге существенных осадков не ожидается, температура воздуха днем — до -6 градусов.

Самая низкая температура утром составляет -13 градусов в Даугавпилсском и Краславском краях. Высота снежного покрова - от 6 см в Колке, Приекули и Даугавпилсе до 24 см в Вентспилсе и 26 см в Дагде.

Из-за обледенения осложнены условия движения на участках Видземского шоссе от Лигатне до поворота на Рауну, на Валмиерском шоссе от моста Браслас до Стренчи, на Лиепайском шоссе от Блидене до Калвене, на Вентспилсском шоссе от Усмы до Руцавы и на Резекненском шоссе от Столбовки до Терехово.

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Балви, Цесиса, Гулбене, Кулдиги, Лиепаи, Лудзы, Мадоны, Салдуса, Валки, Валмиеры и Вентспилса.