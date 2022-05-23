Во вторник температура воздуха превысит 20 градусов

После обеда во вторник столбик термометра в Латвии поднимется до +20..+23 градусов, несколько холоднее будет местами на морском побережье.

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Синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду. Будет дуть слабый ветер, в Курземе и Земгале ожидается умеренный южный, юго-восточный ветер.

В ночь на вторник минимальная температура воздуха — +1..+9 градусов, на поверхности травы может образоваться изморозь.

Риге во вторник будет ярко светить солнце, ветер — слабый: южный или юго-восточный. Температура воздуха ночью опустится до +9 градусов, в пригородах — до +4..+7 градусов. Днем воздух прогреется до +22 градусов.