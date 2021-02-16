Во вторник утром осложнена езда только по местным дорогам

Снег затрудняет проезд только по местным дорогам во всей Латвии, а на главных и региональных дорогах условия удовлетворительные, сообщают Latvijas valsts ceļi.

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Осложнены условия езды на местных дорогах во всей Латвии, за исключением окрестностей Риги, Айзкраукле, Бауски, Елгавы и Огре.

Дорогам с грунтовым покрытием присвоен класс обслуживания C или D. Это значит, что на них снег и борозды. Время, за которое опасные участки нужно обработать противоскользящими материалами, не установлено. Обычно на таких дорогах обрабатываются самые сложные участки — перекрестки, изгибы, подъемы в гору и резкие обрывы.