Во вторник в Латвии - 1031 новый случай Covid-19, умерли 34 человека

Во вторник, 30 ноября, в Латвии зарегистрирован 1031 новый случай Covid-19, получены сообщения о смерти 34 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (шесть человек), 70-79 лет (семь человек), 80-89 лет (17 человек), 90-99 лет (два человека). В числе умерших - 28 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, шесть человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей снизился с 624 до 599,5 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 581 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 450 человек были вакцинированы.

В понедельник сделано 11 794 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,7%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 254 690 жителей Латвии.