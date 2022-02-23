Во вторник в Латвии - 11 320 новых случаев Covid-19, умерли 15 человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Во вторник, 22 февраля, в Латвии выявлено 11 320 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 15 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 50-59 лет (два человека), 60-69 лет (два человека), 70-79 лет (три человека), 80-89 лет (четыре человека), 90-99 лет (четыре человека). Среди них 10 были не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, пять человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 7220,8 до 7193,6 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 4057 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 7263 были вакцинированы.

Вчера сделано 23 639 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 47,9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 612 920 жителей Латвии, умерли 5145 человек с Covid-19.

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