Во вторник в Латвии - 1835 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек

Во вторник, 4 января, в Латвии зарегистрировано 1835 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 13 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 60-69 лет (три человека), 70-79 лет (четыре человека), 80-89 лет (три человека), 90-99 лет (два человека). Среди умерших - 11 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, два человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 573,8 до 631,3 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 695 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1140 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 12 766 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,4%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 281 155 жителей Латвии, 4613 пациентов с коронавирусом скончались.

По данным Национальной службы здравоохранения, количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 566 до 557 человек. За минувшие сутки госпитализированы 69 пациентов с Covid-19, выписаны 63 человека.

В настоящее время в больницах находятся 482 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 75 человек тяжелое.

В целом в больницах от коронавируса с начала пандемии лечились 23 738 человек.