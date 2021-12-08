Во вторник в Латвии — 796 новых случаев Covid-19, умерли 25 человек

Во вторник, 7 декабря, в Латвии выявлено 796 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 25 больных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Умершие входили в возрастные группы: 50-59 лет (четыре человека), 60-69 лет (пять человек), 70-79 человек (три человека), 80-89 лет (12 человек), 90-99 лет (один человек). В числе умерших — 19 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, шесть человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки снизился с 563,1 до 537,6 случая.

Из зарегистрированных накануне пациентов с диагнозом Covid-19 — 438 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 358 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 11 389 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 259 215 человек. Умерли 4325 человек с коронавирусом.