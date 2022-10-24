Во вторник в Латвии будет туманно и дождливо

Во вторник в Латвии будет преимущественно пасмурно и дождливо, местами образуется туман. В большей части страны будет идти дождь, прогнозирут синоптики.

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Ожидаемого солнечного затмения скорее всего не будет заметно – разве что, возможно, в Курземе, где облака время от времени будут расходиться.

Ночью будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер и температура воздуха опустится до +6..+11 градусов, местами на востоке страны – до +3.

Днем воздух прогреется до +11..+15 градусов, в восточных регионах – до +8..+11 градусов. Будет дуть слабый южный ветер, который перейдет в западный и юго-западный ветер на западе страны.

В Риге во вторник будет пасмурно и туманно, время от времени будет идти дождь, слабый ветер будет дуть с юга. Температура воздуха – от +8 ночью до +13 после обеда.

