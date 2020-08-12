Во вторник в Латвии выявлено десять новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделан 2226 тестов на Covid-19, выявлено десять новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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По данным эпидемиологов, пятеро заболевших вернулись из-за границы (Финляндия, Россия, Литва, Албания и Швеция), а еще пятеро были контактными лицами больного Covid-19.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 218 756 тестов на Covid-19, выявлено 1303 инфицированных. За время пандемии от Covid-19 скончались 32 человека.

На настоящий момент в больницах лечатся шесть инфицированных вирусом человек, все с заболеванием средней тяжести.

Из стационаров выписаны 195 пациентов.