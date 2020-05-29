Во вторник в Зиепниеккалнсе и Торнякалнсе не будет горячей воды
Foto: LETA

2 июня Rīgas Siltums проведет гидравлическую проверку теплосетей в Торнякалнсе и Зипниеккалнсе, из-за чего в этих районах не будет горячей воды.

Гидравлическая проверка займет один день и горячая вода вернутся вечером того же дня за исключением участков, где будут обнаружены повреждения. В таких местах горячая вода вернется, как только Rīgas Siltums устранит неполадки.

Предприятие просит жителей незамедлительно сообщать, если они заметят утечку воды. Номер 800 000 90 бесплатный и работает круглосуточно.

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rus.DELFI.lv

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