Во вторник в Зиепниеккалнсе и Торнякалнсе не будет горячей воды

2 июня Rīgas Siltums проведет гидравлическую проверку теплосетей в Торнякалнсе и Зипниеккалнсе, из-за чего в этих районах не будет горячей воды.

Гидравлическая проверка займет один день и горячая вода вернутся вечером того же дня за исключением участков, где будут обнаружены повреждения. В таких местах горячая вода вернется, как только Rīgas Siltums устранит неполадки.

Предприятие просит жителей незамедлительно сообщать, если они заметят утечку воды. Номер 800 000 90 бесплатный и работает круглосуточно.