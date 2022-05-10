Во вторник во время учений пятеро десантников получили травмы

Четыре польских и один чешский десантник получили ранения во время учебного десанта в понедельник, 9 мая. В Управлении планирования операций объединенного штаба ВВС подтвердили эту информацию.

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Все пострадавшие получили легкие травмы или травмы средней тяжести — ушиб плеча, ноги и рук, без переломов.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Екабпилсе прошли первые учения: солдаты из 6й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Польши и 43-го воздушно-десантного батальона Вооруженных сил Чехии десантировались из самолетов C-130E Hercules и C-295 Casa.

По наблюдениям портала DELFI, двое десантников приземлились на верхушки деревьев, а на место происшествия прибыли медики.