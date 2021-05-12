Во вторник выявлено 729 новых случаев Covid-19, шесть человек скончались
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За сутки в Латвии выявлено 729 новых случаев коронавируса, получена информация о шести умерших, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Из шести умерших один человек принадлежал возрастной группе от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, еще два — от 80 до 89 лет и еще один — от 90 до 99 лет.

За сутки проведено 14 603 тестов, результаты 5% из них оказались положительными.

Впервые за почти месяц кумулятивная заболеваемость немного снизилась: в понедельник она была 462,8 случая на 100 000 жителей, во вторник — 450,3 случая на 100 000 жителей.

Всего сначала пандемии выявлено 125 689 случаев заболевания. Умерли 2223 человека, 8590 заболели за последние две недели, остальные считаются выздоровевшими.

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