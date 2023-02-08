Во второй половине недели ожидаются дожди, метели и порывистый ветер

Согласно последним прогнозам погоды, во второй половине этой недели в Латвию вернутся циклоны, поэтому будут дуть порывистые ветры, местами ожидаются метели и дожди.

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Уже в четверг усилится южный, юго-западный ветер, ожидаются порывы до 9-14 метров в секунду, в Вентспилсе до 20 метров в секунду. Будет светить солнце, осадков не ожидается, температура воздуха понизится на один градус.

В пятницу ночью и утром временами возможны осадки, в Латгале и Видземе ожидается метель, в Курземе и Земгале — солнечный день. Юго-западный ветер сменится западным, северо-западным, его скорость порывами составит 15-20 метров в секунду. Температура воздуха существенно не изменится.

Циклон, который пройдет по Латвии в субботу, принесет больше осадков. Ожидается, что снег сменится дождем, потеплеет до 0…+5 градусов.

На следующей неделе, скорее всего, вернется антициклон и более сухая погода. Прогнозы температуры на следующую неделю пока изменчивы.