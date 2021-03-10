Во второй половине недели ожидаются метели и дожди
Foto: LETA

В ночь на пятницу, 12 марта, на всей территории Латвии ожидается метель, в последующие дни пройдут дожди, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

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В четверг вечером и в ночь на пятницу порывы южного, юго-восточного ветра усилились до 15-20 метров в секунду, начиная с западных районов, в стране пойдет снег, ожидается метель, в Курземе снегопад перейдет в дождь.

Температура воздуха в пятницу, субботу и воскресенье повысить до +1..+8 градусов. В ночь на пятницу на территории страны будет небольшой мороз, в последующие ночи минимальная температура воздуха по ночам составит -2..+3 градусов.

В конце недели будет дуть умеренный южного, юго-западный ветер, временами возможны осадки.

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LETA

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LETA
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