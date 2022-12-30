Во взрывной волне в Украине пострадала латвийский медик
Foto: SWNS/Scanpix/LETA

Во взрывной волне в Украине пострадала главный военный медик роты Сармите Цируле из Латвии. Об этом сообщило Латвийско телевидение.

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Цируле ушла на фронт в сентябре. Говорят, что она единственная медсестра общей практики из Латвии, которая ездила лечить украинских солдат в эпицентр боев.

В настоящее время Цируле находится в местной больнице.

Пострадавшая при взрыве медик призналась LTV, что здание, в котором она находилась, было взорвано. Двое медиков получили ранения, они контужены.

Цируле до сих пор совершила много эвакуационных поездок, помогая транспортировать раненых солдат с полей сражений в госпиталь. В своем кабинете медик сама лечит тех солдат, травмы которых не требуют госпитализации или которые уже выписаны из учреждения.

Она призналась, что вернется в Латвию только тогда, когда закончится война и победит Украина.

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