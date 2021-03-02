Вода в Лиелупе за сутки поднялась на 61 см, образовались ледяные заторы

В реке Лиелупе на территории Елгавы образовались ледяные заторы, уровень воды за ночь поднялся на 21 см, а за сутки на 61 см, и достиг 1,47 м, сообщает портал Jelgava.lv со сслылкой на Центр оперативной информации Елгавского самоуправления.

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Вода в Свете за вечер понедельника поднялась на пять см и достигла отметки 1,66 м.

Пока что наводнение Елгаве не грозит — как объяснил Гинт Рейнсонс, глава Центра оперативной информации, опасным для Лиелупе считается уровень 2,60 м. "В этом случае риску затопления подвержены домохозяйства в районе Сиерамуйжас и в окрестностях дороги Калнциема. Мы должны быть к этому готовы. В среду будет созвана комиссия Елгавы по гражданской обороне, чтобы обсудить актуальную ситуацию и убедиться в готовности оперативных служб и техники", — рассказал он.

По его словам, подъем уровня воды пока что нельзя считать быстрым. Однако есть места, где лед на Лиелупе еще не тронулся, а в Плани наблюдаются ледяные заторы, и пока непонятно, когда эта масса льда тронется в сторону Елгавы. Также заторы образовались на участке Лиелупе от железнодорожного моста до яхт-клуба. По прогнозам синоптиков, сильнее всего уровень воды в Лиелупе поднимется 3-8 марта.

Поднимается и уровень воды в Свете, за сутки он поднялся на 59 см и уже достиг 1,66 м. По словам Рейнсонс, это "слабое место" Елгавы. Когда уровень воды в реке достигает 1,20 метров, начинаются затопления. Из-за подтопления закрыта дорога Миезитес от улицы Сниега до дороги Кулиню, подтоплены отдельные земельные участки в окрестностях улиц Миезитес и Буриню, а также на дороге Бара.