Вода в море на северном побережье Видземе прогрелась до +25 градусов

Самая холодная вода в море — на западном и южном побережье Рижского залива, а самая теплая — на восточном побережье залива в северной Видземе, свидетельствуют данные спутников и Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Рано утром в понедельник температура воды в портах была от +14,5 градуса в Рое до +23,7 градуса в Скулте и +24,7 градуса в Салацгриве.

В воскресенье, по информации самоуправления, температура воды в Юрмале составила +14…+16 градусов, в Вентспилсе и Лиепае — +21 и +22 градуса соответственно.

Температура воды в озерах и большинстве рек +22…+27 градусов.