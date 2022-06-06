Вода в рижских водоемах прогреется до +18 градусов

В понедельник температура воды в рижских водоемах — от +11 до +18 градусов. Об этом сообщает полиция рижского самоуправления.

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Самая холодная вода — в местах для купания в Даугавгриве и Вакарбулли, +11 градусов. В Румбуле вода прогреется до +14 градусов, в Вецаки — до +13. На Луцавсале и на Кипсале вода будет до +15 градусов, Кишэзерс прогреется до +17 градусов, а самая теплая вода будет на озере Бабелите, +18 градусов.

Муниципальная полиция призывает жителей выбирать для отдыха у воды один из девяти пляжей, на которых работают спасатели – они следят за безопасностью каждый день с 10:00 до 22:00.

Ночью помощь при необходимости можно получить в одной из шести спасательных станций, но в ночные смены работает меньшее число спасателей.