Вода в рижских водоемах прогреется до +18 градусов
Foto: Lauris Aizupietis/F64

В понедельник температура воды в рижских водоемах — от +11 до +18 градусов. Об этом сообщает полиция рижского самоуправления.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Самая холодная вода — в местах для купания в Даугавгриве и Вакарбулли, +11 градусов. В Румбуле вода прогреется до +14 градусов, в Вецаки — до +13. На Луцавсале и на Кипсале вода будет до +15 градусов, Кишэзерс прогреется до +17 градусов, а самая теплая вода будет на озере Бабелите, +18 градусов.

Муниципальная полиция призывает жителей выбирать для отдыха у воды один из девяти пляжей, на которых работают спасатели – они следят за безопасностью каждый день с 10:00 до 22:00.

Ночью помощь при необходимости можно получить в одной из шести спасательных станций, но в ночные смены работает меньшее число спасателей.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
За кулисами Wolt: история ресторанной команды