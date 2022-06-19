Вода в рижских водоемах прогрелась до +17...+20 градусов
Foto: DELFI

По данным на 19 июня, температура воды в рижских водоемах, где официально разрешено купаться, составляет от +16 до +20 градусов по Цельсию.

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Наиболее теплая вода - в озере Бабелитис, что в микрорайоне Югла, - плюс 20 градусов. На озере Кишэзерс вода прогрелась до +18 градусов.

В Даугаве в районе Луцавсалы и Кипсалы температура воды составляет +17 градусов, в районе Румбулы - на градус холоднее.

На побережье Рижского залива в районе Даугавгривы и Вакарбулли температура воды - плюс 17 градусов, а в Вецаки - плюс 16.

Рижская муниципальная полиция предлагает горожанам выбрать одно из девяти мест для купания в Риге, где работают спасатели. В основном охранники на воде в местах купания дежурят каждый день с 10.00 до 22.00. В случае необходимости помощь можно получить на шести спасательных станциях в ночное время (во всех местах, кроме Кипсалы и Даугавгривы).

В этом году в Риге работают девять официальных пляжей и мест для купания - на Кипсале, Луцавсале, Румбуле, Вакарбулли, Даугавгриве, Вецаки, озерах Кишэзерс и Бабелитис.

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