Вода в рижских водоёмах — от +17 до +22 градусов

В среду утром температура воды в официальных местах для купания в Риге была от +17 градусов в море до +22 градусов в озере Бабелитес.

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В Вецаки и Вакарбулли, как и в прошедшие дни, температура воды держится в районе +17 градусов, в Даугаве и Кишэзерсе — +20 градусов.

Температура Балтийского моря возле Лиепаи и Вентспилса — около +19 градусов, в Рижском заливе — от +15 градусов возле Рои до почти +19 возле Саулкрасты.

В большей части рек и озёр температура воды колеблется в районе +17..+22 градусов.

В ближайшие дни из-за дождей уровень воды во многих водоёмах поднимется, а сама она станет холоднее примерно на градус.