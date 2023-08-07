Водителей призывают сообщать о поваленных ветром деревьях и затопленных дорогах
Foto: DELFI Aculiecinieks

В понедельник, 7 августа, в Риге и западных и центральных районах страны идут грозовые ливни, ожидаемое количество осадков - более 30 мм. Скорость ветра в порывах превысит 30 м/с, ожидается крупный град. Latvijas Valsts ceļi (LVC) призывает сообщать об упавших на дороги деревьях или затопленных участках дорог.

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LVC напоминает, что в связи с погодными условиями ожидаются перебои в движении транспорта и электроснабжении.

LVC призывает жителей сообщать о поваленных ветром деревьях и затопленных или размытых дорогах по круглосуточному бесплатному телефону 80005555. Эта информация будет передана предприятиям, которые занимаются содержанием дорог, чтобы они могли оперативно реагировать и действовать.

Как сообщалось ранее, Центр геологии и метеорологии распространил красное предупреждение — это предупреждение высшего уровня. Оно в силе до 19:00.

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