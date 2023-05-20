Воевавший в Украине латвийский доброволец лишился обеих ног

Латвийский доброволец Улдис Волмарс в прошлом году получил ранения ног под Николаевом. В результате полученных травм его здоровье ухудшилось и ему пришлось ампутировать обе ноги, пишет LSM со ссылкой на Latvijas Radio.

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Волмарс отправился воевать в Украину в марте прошлого года, вскоре после начала военного вторжения России. Он в составе международного добровольческого подразделения попал под бомбардировку вблизи границы с Польшей (на Яворовском полигоне), затем участвовал в освобождении Ирпеня, возвращался в Латвию и в июне отправился на фронт в районе Николаева.

"Мы были в 300 метрах от россиян. Шли освобождать водонапорную станцию, и там что-то… Я думаю, кто-то нас предал. Начался обстрел. Пять часов нас бомбили на этой линии, мы не могли выбраться. Просто пять часов сидели в ямах", — говорит Волмарс. В результате взрыва кассетной бомбы он получил ранения: осколок перебил вены в ноге.

В военном госпитале операцию на венах сделать было невозможно, операция в другой больнице прошла неудачно. Повторная операция была сделана в Латвии, но началась гангрена, и Волмарс потерял ногу. Через полтора месяца гангрена началась на второй ноге, и ее тоже пришлось ампутировать.

Сейчас Волмарс находится в больнице Бикерниеки: он учится пользоваться инвалидным креслом и надеется встать на костыли. Он хочет вернуться в Украину и работать тренером.

Латвийские добровольцы участвуют в войне в Украине неофициально. По закону они должны зарегистрироваться перед отправкой в зону боевых действий, но в реальности нет способа проверить, все ли это делают. Латвия как страна НАТО не участвует в войне — то есть не посылает в Украину своих военнослужащих для участия в боевых действиях. Поэтому государство напрямую не может помогать таким людям, как Волмарс — например, выплачивать им компенсации или каким-то образом брать на себя ответственность. Бывший министр обороны Артис Пабрикс заявил LSM, что в интересах общества все же помогать добровольцам.