Война в Украине продолжает раскалывать латвийское общество по этническому признаку

В течение года мнение жителей Латвии о войне, развязанной Россией в Украине, существенно не изменилось, более того, в семьях, где говорят и на латышском, и на русском языке, значительно уменьшилась поддержка Украины, свидетельствует проведенное по заказу Фонда Фридриха Эберта исследование SKDS, о результатах которого пишет журнал Ir.

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Хотя рейтинг президента России Владимира Путина среди русских упал еще ниже, даже после года кровавой войны и тысяч жертв латвийское общество по-прежнему придерживается совершенно противоположных оценок войны.

Среди латышскоязычных семей Украину поддерживают 78%, а среди русскоязычных — только 27%. В смешанных семьях поддержка Украины за год даже снизилась (с 45% до 32%), и аналогичная тенденция выявляется по многим вопросам — респонденты, говорящие в семье на обоих языках, чаще приближаются к позиции русскоязычных.

Единственная тема, по которой во всех трех группах существует твердое единодушие, — что отношение латышей к русскоязычному населению Латвии ухудшилось после российского вторжения в Украину. Год назад так думало больше 40%, а сейчас больше 60%.

По мнению руководителя Фонда Эберта Рейнхардта Крума, русские в Латвии за последний год столкнулись с тремя большими проблемами — война в Украине, реакция на нее Латвии, а также политическое отдаление России от Европы. Он признает, что со всем этим сложно справиться, но данные показывают, что русскоязычные либо не хотят этим заниматься, либо все еще ощущают сильную связь с Россией. В результате этнический разрыв мнений в Латвии не уменьшается.

"У нас нет никаких рекомендаций, что делать. Однако такая ситуация является вызовом для безопасности Латвии, а, следовательно, и для безопасности Европы и НАТО, поэтому мы хотели бы это отметить", — заявил Крум.

В смешанных семьях сократилась поддержка членства Латвии в НАТО и в ЕС, а также приема украинских беженцев и санкций против России, зато выросли опасения по поводу этнических конфликтов и из-за возрождения фашизма в Латвии. Крум допускает, что это может быть психологическим ответом на внутриполитическую реакцию Латвии на войну: "Если вы решили снести памятники, они решили подчеркнуть свою русскость".

Опрос показывает, что 73% русскоязычных и 55% представителей смешанных семей не поддерживают принятое в мае прошлого года решение Сейма о сносе памятника в парке Победы и других памятников советским воинам, а 59% латышей поддерживают это решение. Нейтрально к сносу памятников относятся только 17% русскоязычных, причем молодые чаще — 34%.

Поддержка членства Латвии в НАТО среди русских увеличилась с 21% до 28%, в то время как в смешанных семьях наблюдается обратная тенденция — падение с 42% до 35%, также наблюдается снижение среди латышей с 81% до 79%.

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Русские также чаще видят Россию как угрозу для Европы, признавая риск во всех сферах — военной, дезинформационной, кибербезопасности, разжигании социальных или этнических волнений, влиянии на выборы, и только по энергетике опасения уменьшились.

Меньше стало в Латвии поклонников Путина. В апреле прошлого года 22% русских заявили, что им нравится Россия и политика Путина, в этом году так думают 16%, а большинство (50%) выбрали ответ "Мне нравится Россия, но не нравится политика Путина". Рейтинг Путина среди латвийских русских и раньше был отрицательным, а сейчас упал до -25 баллов. Однако Путина по-прежнему оценивают "очень положительно" 10% русскоязычных и 7% респондентов из смешанных семей, а также 1% латышей.

Доверие к кремлевским СМИ упало совсем немного — их считают объективными 14% русских в Латвии, годом ранее — 17%.

Между латышами и русскими существует глубокое расхождение во мнениях о войне. 79% латышей считают Россию главной виновницей войны, тогда как по мнению русских ответственность делят между собой Россия (32%) и США (28%). Существенные изменения есть только во мнении смешанных семей, которые теперь реже видят ответственность России. Две трети латышей выступают за военную помощь Украине, даже несмотря на ядерные угрозы России, и поддерживают ужесточение санкций против России, даже если это означает падение уровня жизни в Латвии. Среди русских такого мнения придерживается лишь пятая часть.

Только пятая часть русскоязычных считает, что в Латвии можно свободно выражать мнения, отличные от официальной позиции государства о войне России в Украине. Среди латышей с этим согласны большинство.

В опросе приняли участие более 2000 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.