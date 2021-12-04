Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ декабрьский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Граудиня Вия Яновна (1953 г.р.) - тебя ищет двоюродная сестра Скайдрите.

Владимира Кузнецова Владиславовича и Олега Кузнецова Владиславовича ищет родственница Виктория.

Александру Федорову из Даугавпилса ищет крестница Анна.

Николая Малосельского и Никитину (Малосельскую) Людмилу ищет родственница Тамара.

Андрис Рудович - тебя ищет Елена: "Ищу друга".

Игорь Подрезов Владимирович (1968 г.р.) - тебя ищет двоюродная сестра Елена.

Виталину Прокопенко Васильевну (1968 г.р.) из Даугавпилса ищет Руслан.

Николай Зюзин - тебя ищет родственница Катерина.

Ивана Березюк Демяновича (1946 г.р.) и его семью ищет Елена: "Родной брат моего отца Григория".

Валерия Медведева Павловича ищет родственница Ирина.

Виктора Макарова Васильевича (1956 г.р.) и его семью ищет сестра Любовь.

Ило Канте Карлович - тебя ищет сын Юрий Илович Канте.

Айнар Простяков Александрович (1968 г.р.) из Алуксненского края - тебя ищет твоя дочь Кристина: "У Айнара есть сестры Дзинтра и Скайдра и брат Янис".

Владимира Кириленко Евгеньевича (1941-44 г.р.) и его семью из Вентспилса ищет родственник Анатолий.

Татьяну Кузнецову (1954 г.р.) ищет Василий: "Ищу свою одноклассницу".

Зинаида Слабенко Ивановна (1973 г.р.) из Екабпилского края - тебя ищет родственница Татьяна.

Алену Смирнову из Юрмалы ищет родственник Николай.

Анатолий Рыкун Кузьмич (1950 г.р.) из Елгавского края - тебя ищет родственница Валентина

Иванну Ткачук Ивановну (1989 г.р.) из Кулдигского края ищет сестра близняшка Марианна.

Елену Нужину (Захватихату) (1959 г.р.) ищет двоюродная сестра Людмила.

Александра Бойкова (1960 г.р.) - ищет друг Виктор.

Лауру Заке Яновну из Лиепаи ищет родственник Эдуард: "Это моя тетя".

Валентину Сагайдак (1948-49 г.р.) и Дмитрия Сагайдак из Риги ищет родственница Людмила.

Галину Иванову (Литвин) и ее семью из Вентспилса ищет родственник Василий: "Ищу свою тетю".

Иолочка Лисицайзе (1967 г.р.) - тебя ищет Владимир: "Ищу подругу детства".

Раздобудько (Тимченко) Светлана (1970 г.р.), Раздобудько Руслан (1976 г.р.) и их маму ищет Тимченко Мария Михайловна.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.