Вооруженные силы Латвии начали вакцинацию солдат от Covid-19
Foto: F64

В среду, 5 мая, Национальные вооруженные силы Латвии получили первую партию вакцин от Covid-19 и начали вакцинацию персонала. Об этом Delfi сообщили в Минобороны.

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Вакцинация начала в лечебных учреждениях НВС в Алуксне, Лиепае и Риге. В ближайшие дни прививать военнослужащих начнут и в других местах Латвии.

Минобороны разработало собственный план вакцинации, который начали реализовывать, как только вакцины стали доступны.

Вакцинация организована и будет проведена медицинским персоналом Национальных вооруженных сил (НВС), чтобы не создавать лишнюю нагрузку на гражданскую систему здравоохранения.

Ранее НВС сообщили, что готовы также оказать помощь в планировании логистики и доставке вакцин в регионы Латвии.

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